Сколько запасов продовольствия имеется в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о работе по формированию запасов продовольствия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ведется мониторинг продовольственной обеспеченности регионов путем оценки запасов. Сформированы резервы Правительства по 16 видам продовольственных товаров. На эти цели выделено 16,7 млрд тенге, что позволило приобрести 43,5 тыс. тонн продовольствия. Также по оперативным данным акиматов, сейчас в республике имеются запасы в общем объеме 619,2 тыс. тонн социально значимых продтоваров и 318,6 млн штук яиц», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Он также сообщил о деятельности стабфондов.

«С начала этого года из их запасов реализовано 38,3 тыс. тонн социально значимых продтоваров. При этом в стабфонды закуплено 38,2 тыс. тонн продовольствия, в том числе муки – 21,2 тыс. тонн, сахара – 6,5 тыс. тонн, картофеля – 3,1 тыс. тонн, макарон – 2 тыс. тонн, риса – 1,7 тыс. тонн, крупы гречневой – 0,7 тыс. тонн и других видов продовольствия. В настоящее время в стабфондах хранятся 27,7 тыс. тонн социально значимых продовольственных товаров, в том числе муки – 12,5 тыс. тонн, сахара – 7,9 тыс. тонн, макарон – 1,7 тыс. тонн, риса – 1,4 тыс. тонн, масла растительного – 1,3 тыс. тонн и другие виды», - отметил спикер.

«Кроме того, заключены форвардные договоры на поставку 21 тыс. тонн социально значимых продтоваров, в том числе на поставку картофеля - 9,1 тыс. тонн, лука - 3 тыс. тонн, моркови - 2,5 тыс. тонн, сахара - 2 тыс. тонн и других видов товаров. В рамках «оборотной схемы» законтрактован объём социально значимых продтоваров на сумму 8,8 млрд тенге. Учитывая наступивший период сбора урожая и приемлемых цен на большинство социально значимых продтоваров, акиматам регионов необходимо провести работу по формированию стабилизационных фондов», - заключил министр.