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    Сколько заболевших КВИ находится на ИВЛ в РК

    22 Июля 2022, 17:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова на сегодня занятость реанимационных коек, сообщили представители Министерства здравоохранения РК на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, занятость реанимационных коек составляет 6 % (35 из 542 коек).

    Наиболее высокая занятость инфекционных коек отмечается в городе Нур-Султане – 49 %, городе Алматы – 46 %, Жамбылской области – 43 %, СКО –40 %.

    Высокая занятость реанимационных коек отмечается в городе Нур-Султане – 21 %, Жамбылской области – 20 %, Кызылординской области – 14 %.

    В отделениях реанимации по стране находятся 35 пациентов с диагнозом КВИ, в сравнении за неделю (по состоянию на 14.07. – 18) отмечается рост количества пациентов в 1,9 раза.

    В ведомстве уточнили, что на ИВЛ находится – три пациента (8,6 %), на НИВЛ – шесть (17,1 %), на самостоятельном дыхании 26 пациентов (74,3 %).

    Практически у всех пациентов имеются сопутствующие заболевания. Так, 20,9 % пациентов отмечается АГ, 6,0 % ишемическая болезнь сердца, 4,5 % хроническая обструктивная болезнь легких, 4,5 % сахарный диабет и т.д.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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