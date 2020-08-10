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    Сколько заболевших  коронавирусом остаются в тяжелом состоянии в Казахстане

    10 Августа 2020, 15:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов привел статистические данные распространения коронавируса в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 13 марта текущего года в Казахстане коронавирусной инфекцией с положительным ПЦР-тестом заболели 99 442 человека. Вылечились 72 523 человека или 72,9%. Продолжают лечение в стационарах 4 713 человек и 20 937 пациентов находятся на амбулаторном лечении», - сказал Багдат Коджахметов во время онлайн брифинга в СЦК.

    Он рассказал о состоянии пациентов.

    «246 человек находятся в тяжелой степени, 69 в крайне тяжелой степени. 70 человек сейчас находятся на аппаратах ИВЛ, за последние сутки в стране заразились коронавирусом 741 человек и 23 человека скончались», - отметил официальный представитель Минздрава.

    Багдат Коджахметов напомнил, что по рекомендации ВОЗ с 1 августа этого года были включены в статистику случаи пневмонии, схожие с коронавирусной инфекцией, но имеющие отрицательный ПЦР-тест.

    «Это привело к тому, что Казахстан поднялся в мировом рейтинге по распространению коронавирусной инфекции на 1 позицию вверх и теперь Казахстан находится на 26 месте. Это не повод для расстройства, здесь важно другое – благодаря внедрению новой методике учета, мы имеем на руках проверенные данные, максимально приближенные к реальной картине. Это позволяет сделать правильные прогнозы на будущее, четко рассчитать людские и материальные ресурсы, чтобы быть готовыми к возможной новой волне», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минздрав РК Менингит Коронавирус в РК
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