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    Сколько взаиморасчетов осуществляется в тенге в рамках ЕАЭС

    24 Ноября 2020, 14:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министру торговли и интеграции Жанель Кушуковой журналисты задали вопрос о валюте, в которой должны осуществляться взаиморасчеты в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас каких-то ограничений или специальных зарегулированных форм для того, чтобы предприниматели выбирали валюту, в которой они хотят осуществлять взаиморасчеты, нет, тем более в рамках ЕАЭС. Каждый предприниматель выбирает сам, в чем ему выгоднее и удобнее рассчитываться», - сказала Жанель Кушукова на брифинге в СЦК.

    По ее словам, в тенге рассчитываются очень мало предпринимателей.

    «Естественно, у нас исторически торговые связи с Российской Федерацией очень сильные, очень большой объем товарооборота, что предприниматели предпочитают рассчитываться в национальных валютах. Надо сказать, что в рамках ЕАЭС, где-то порядка 76-77% расчетов осуществляется именно в национальных валютах», - отметила спикер.

    «Понимая, что Российская Федерация - это больший рынок, то понятно, что где-то большую часть, львиную долю от этого занимают расчеты в российских рублях, на тенге приходится где-то 1,5%», - заключила вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Россия ЕАЭС
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