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    Сколько ввезенных из стран ЕАЭС автомобилей зарегистрировали в Алматы

    12 Февраля 2020, 16:53

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Девять автомашин, ввезенных из стран ЕАЭС, временно зарегистрировали в Алматы. Об этом проинформировали в пресс-службе департамента полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как заявил начальник управления административной полиции ДП города полковник полиции Жандос Мураталиев, на сегодняшний день для присвоения временной регистрации транспортных средств изготовлено 200 государственных регистрационных номерных знаков, на желтом фоне, с номером региона - 18.

    «Всего в городе Алматы функционирует шесть спецЦОНов, оказывающих услуги по регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений. В целях своевременного и качественного оказания услуг населению по постановке на временный учет данных машин ДП города Алматы принят ряд организационных мер, в том числе в каждый спецЦОН определены ответственные руководители подразделений ДП, для организации работы по разъяснению, своевременному и качественному оказанию услуг по временной регистрации данных машин. Функционирует телефон горячей линии, для оказания консультативной помощи обратившимся гражданам. В каждом спецЦОНе находятся ответственные сотрудники ДГД Алматы, осуществляющие консультацию в сфере оплаты таможенных и налоговых сборов. По состоянию на 11 февраля 2020 года всего обратилось 412 граждан по вопросу временной регистрации», - информировал Жандос Мураталиев.

    В подразделении также отметили, что на данном этапе на временный учет поставлены 9 автомашин: из Российской Федерации – шесть, из Кыргызской Республики - две, из Республики Армения – одна.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт ЕАЭС
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