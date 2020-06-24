Сколько ввезенных из Армении автомобилей зарегистрировали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 77 ввезённых в Павлодарскую область из Армении автомобилей регистрации не подлежат, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С первого июня в четырёх ЦОНах Павлодарской области (города Павлодар, Экибастуз и Аксу, Иртышский район) проводится временная регистрация транспортных средств, ввезённых из Республики Армения, - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - На сегодняшний день с начала кампании поставлено на регистрационный учёт 58 автомашин».

Со ссылкой на сведения МВД РК в региональном департаменте добавили, что всего жителями Павлодарской области завезены из Армении 182 машины, 77 из них с правым рулём управления и не подлежат регистрации. Владельцам этих машин выданы государственные регистрационные знаки на жёлтом фоне с буквенным символом «А» и знаком региона 14.

«С данной регистрацией авто владельцы могут свободно передвигаться как на территории Республики Казахстан, так и за её пределами, проходить ежегодно технический осмотр, а также производить оплату за дорожный налог на транспорт. С каждым владельцем авто из Республики Армения полицейские проводят разъяснительную работу, объясняют правила регистрации транспорта», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января 2020 года на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. Глава государства поручил в разовом порядке обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования.

20 мая 2020 года Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами РК отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения. Согласно постановлению Министерству внутренних дел до 1 сентября 2020 года необходимо принять меры по регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Казахстана в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в РК до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию.