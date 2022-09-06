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    Сколько времени потребуется на восстановление флоры и фауны в Костанайской области - Jibek Joly

    6 Сентября 2022, 22:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эфире программы «Новое время» телеканала Jibek Joly доктор сельскохозяйственных наук Дани Сарсекова сообщила о том, сколько времени потребуется на восстановление флоры и фауны в сосновом бору Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Экологическим бедствием назвала эксперт лесные пожары в Костанайской области.

    «Сгорело более 20% покрытых лесом площади. Это хвойные леса, которые являлись «легкими» для местных жителей и для тех, кто сюда приезжал отдыхать. Очень большое количество животных погибло. Наши леса останутся без диких животных. Это были и парнокопытные животные, по фотографиям было заметно, как они погибли», - сказала доктор сельскохозяйственных наук Дани Сарсекова.

    По ее словам, понадобится большое количество времени, чтобы восстановить флору.

    «Чтобы их восстановить и вернуть прежнее состояние, как минимум нужно 50-60 лет. К сожалению, сейчас не все лесхозы подчиняются Комитету лесного хозяйства, как было раньше. Раньше Министерство лесного хозяйства отвечало за все лесные массивы в стране. С 2002 года часть лесхозов перешла во владения местных акиматов, только особо охраняемые территории относятся к Комитету лесного хозяйства. Силами лесхозов будут восстанавливать эти леса. Почему пожар не потушили сразу? Я считаю, что слабая материально-техническая оснащенность лесхозов, слабая связь и не было достаточного количества людей», - добавила Дани Сарсекова.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Костанайская область Происшествия Экология Пожар Животные
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