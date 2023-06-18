Сколько времени потребуется для восстановления сгоревшего леса в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Лесной пожар, произошедший в Государственном природном лесном резервате «Семей орманы» на территории Бородулихинского района Абайской области, привел к большим потерям - 15 человек погибли, выгорело более 60 тысяч га соснового бора. Корреспондент МИА «Казинформ» выясняла, сколько времени потребуется на восстановление сгоревшего леса.

О состоянии в этой отрасли рассказал ветеран лесного хозяйства, председатель Совета ветеранов Бегеневского филиала ГЛПР «Семей орманы» Серик Смагулов.

В состав Государственного лесного резервата «Семей орманы» входит ленточный бор, расположенный в Бескарагайской районе, в северной части Абайской области.

На песчаных массивах Прииртышья растут ленточные боры. В районе пять основных таких массивов. Своё название «Бескарагай» («бес қарағай» — «пять сосен») район получил благодаря этим пяти лесным массивам уникального реликтового ленточного бора.

Карта ГЛПР «Семей орманы»

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В районе расположены 6 филиалов Государственного лесного природного резервата «Семей орманы» с лесопокрытой площадью в 390 804 га.

После пожаров изменился микроклимат – на месте соснового леса выросли осины и березы, весной все усыпано подснежниками – сон-травой. Начался процесс самовосстановления леса, лиственные деревья и травы подготавливали почву, обогащая ее для сосны. Кроме того, в связи с пожарами глубина залегания грунтовых вод увеличилась, повысилась соленость воды.

На территории крупных лесных пожаров, которые произошли в 1998-2000 годах в Семипалатинском регионе, лесные культуры восстанавливаются.Вокруг больших деревьев сами вырастают молодые сосенки.

В 1990-е годы было уничтожено почти 40 процентов общей площади соснового бора. В бору официально работали на очистке гари крестьянские хозяйства и различные ТОО. Вокруг ленточного бора было установлено более 200 пилорам и шпалорезок. Искусственно был создан нездоровый потребительский интерес к лесу и условия беспрепятственного, безнаказанного его хищения. Это могло привести к полному уничтожению реликтового ленточного бора.

22 января 2003 года Правительство приняло решение о создании на территории ленточного бора Семейского региона Государственное учреждение «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», со статусом особо охраняемой природной территории.

Учреждение создано в соответствии с постановлением Правительства РК от 22 января 2003 года № 75 «О реорганизации отдельных государственных учреждений Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан». Основной функцией резервата является сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия.

Общая площадь территории РГУ «Семей орманы» по состоянию на 2014 год составляет 664,382 тысячи га, в том числе покрытые лесом угодья – 392,140 тысячи га. В состав учреждения входит 10 филиалов: Бородулихинский, Букебаевский, Бегеневский, Долонский, Жана-Семейский, Канонерский, Морозовский, Новошульбинский, Семипалатинский, Тау-Далинский. Филиалы подразделяются на 35 лесничеств, 355 обходов (средняя площадь обхода 1875 га).

С момента создания природного резервата в 20 раз снизилось количество незаконных вырубок леса, объем незаконно срубленной древесины уменьшился в 63 раза.

С 2012 года на территории Семеновского лесничества вновь действует питомник по выращиванию молодых саженцев сосны. Это очень длительный и трудоемкий процесс. Сеянцы сосны выращиваются на открытом грунте в течение 2-х лет с целью получения стандартного посадочного материала. Например, это саженцы, которые выросли из семян, посеянных в прошлом году. Весной следующего года они будут готовы для высадки на открытые места. Уход за молодыми саженцами на питомнике в течение летнего периода осуществляют несколько человек – прополка вручную. Также организован полив, круглосуточное дежурство. Например, это посев этого года. Для высадки сосны необходимо подготовить территорию, высадить вокруг кустарники, лиственные деревья. Каждые утро и вечер поливать, обрабатывать при необходимости от насекомых.

А эти сосенки выросли сами из шишек с семенами растущих рядом деревьев.

По мнению ветерана, финансирование на лесное хозяйство распределяется по остаточному принципу. Например, отсутствует необходимая техника - в первую очередь для тушения пожаров, либо она еще с советских времен. Нет специальной одежды, обуви и элементарных инструментов.