Сколько врачей направили в регионы в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как решается дефицит медицинских кадров в регионах, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях снижения дефицита решением комиссии по персональному распределению выпускников организаций образования и науки Министерства здравоохранения (далее – МЗ) с начала года в регионы распределено 3339 выпускников организаций образования и науки, из них в село 911», - уточнили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

По данным Минздрава, распределено в разрезе специальностей врачей общей практики – 1904, общественного здравоохранения – 204, инфекционистов – 54, анестезиологов-реаниматологов – 195, хирургов – 16, онкологов – 50, пульмонологов – 15, педиатров – 76, терапевтов – 32, неонотологов – 40.

«В целях привлечения кадров в регионы размещен государственный образовательный заказ на подготовку специалистов в резидентуре. Ожидаемый выпуск резидентов в 2023 году – 2292 (госзаказ на 2023 – 2024 учебный год – 2 500 мест)», - добавили в ведомстве.