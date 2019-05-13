Сколько возвращенных из Сирии казахстанцев подозревают в терроризме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента Комитета национальной безопасности РК Бакытбек Рахимбердиев рассказал о возвращенных из Сирии казахстанцах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прибытию в РК 16 мужчин и 4 женщины задержаны по подозрению в причастности к террористической деятельности на стороне ДАИШ. Они уже эпатированы к местам расследования уголовных дел в городах Нур-Султан, Атырау, Уральск, Актобе, Караганда и Шымкент. Вынесены решения о взятии их под арест», - сказал Бакытбек Рахимбердиев на пресс-конференции в МИД РК.

По его словам, оставшиеся 55 женщин с детьми размещены в специальном адаптационном городе близ города Актау на срок около месяца.

«Сейчас проводится их медицинское расследование, назначен карантин. С ними работают психологи, теологи, работники неправительственных организаций. Восстанавливаются документы, удостоверяющие личность. Проводится также проверка на участие в террористической деятельности. При отсутствии препятствующих обстоятельств по завершении карантина женщины и дети будут отправлены к местам своего бывшего пребывания», - отметил он.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить эвакуацию казахстанских граждан из Сирии. В результате, 7 и 9 мая из Сирии эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот.

Масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции «Жусан», которая была успешно проведена по указанию Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года. В отношении всех прибывших граждан госорганами и неправительственными организациями проведены мероприятия по реабилитации. Оказана медицинская, психологическая и социальная помощь.