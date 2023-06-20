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    Сколько волонтеров в Казахстане

    20 Июня 2023, 12:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадыров назвал количество волонтеров в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В стране большое значение уделяется развитию волонтерской деятельности. За последующие три года количество волонтеров в стране увеличилось в несколько раз. К примеру, в 2019 году количество волонтерских организаций составляло более 50, а в настоящее время их 680. Если в 2019 году количество волонтеров составляло 50 тысяч, то сейчас по республике количество волонтеров превышает 200 тысяч», - сказал Данияр Кадыров в рамках Международного форума волонтеров, проходящего в эти дни в столице.

    Вице-министр рассказал, как работает созданный в прошлом году Центр волонтеров Центральной Азии.

    «В течение года хаб работал, он объединил волонтеров из Центральной Азии. В этом году поступают предложения из многих других стран. Они тоже хотят присоединиться к этому хабу. Турция и Азербайджан также хотят присоединиться к этому хабу и поделиться опытом. На сегодняшнем форуме также обсуждается этот вопрос. Вчера в Астане открылся международный волонтерский центр», - отметил Данияр Кадиров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Общество Волонтёрство
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