Сколько волонтеров в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадыров назвал количество волонтеров в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране большое значение уделяется развитию волонтерской деятельности. За последующие три года количество волонтеров в стране увеличилось в несколько раз. К примеру, в 2019 году количество волонтерских организаций составляло более 50, а в настоящее время их 680. Если в 2019 году количество волонтеров составляло 50 тысяч, то сейчас по республике количество волонтеров превышает 200 тысяч», - сказал Данияр Кадыров в рамках Международного форума волонтеров, проходящего в эти дни в столице.

Вице-министр рассказал, как работает созданный в прошлом году Центр волонтеров Центральной Азии.

«В течение года хаб работал, он объединил волонтеров из Центральной Азии. В этом году поступают предложения из многих других стран. Они тоже хотят присоединиться к этому хабу. Турция и Азербайджан также хотят присоединиться к этому хабу и поделиться опытом. На сегодняшнем форуме также обсуждается этот вопрос. Вчера в Астане открылся международный волонтерский центр», - отметил Данияр Кадиров.