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    Сколько военных сил ОДКБ прибыло в Казахстан

    7 Января 2022, 11:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько военных сил ОДКБ прибыло в Казахстан, сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По информации Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, общее количество составляет 2500 человек», - сказал Шахрат Нурышев в интервью журналистам.

    По его словам, все они были направлены в Алматы. Военнослужащие в Казахстан прибыли из России, Армении, Таджикистана, Кыргызстан и Беларуси.

    Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев заявил, что солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков.

    «Введен миротворческий контингент стран ОДКБ. Миссия является миротворческой. Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков. Не нужно путать миротворческую миссию с вводом коллективных сил оперативного реагирования», - сообщил Даурен Абаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ОДКБ Алматы Безопасность ЧП-2022
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