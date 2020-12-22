Сколько военнослужащих задействовали во время режима ЧП в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как несли службу казахстанские военнослужащие при введении режима ЧП, рассказал министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При введении режима ЧП в связи с пандемией COVID-19 было задействовано 13 тысяч военнослужащих. Таким образом, по соотношению количества задействованных военнослужащих и численности населения Казахстан занимает одно из первых мест в мире. Подразделениями войск радиационной, химической и биологической защиты с первых дней введения ЧП проводится дезинфекция в 29 населенных пунктах страны. Военные летчики с момента объявления чрезвычайного положения перевезли свыше 90 тонн груза, более 3 тысяч человек личного состава и гражданского населения, в том числе эвакуированных соотечественников из других стран – Турции, Кипра, Беларуси, Саудовской Аравии, Таджикистана, Российской Федерации и других», - рассказал министр обороны Нурлан Ермекбаев в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Министр также отметил, что максимальную поддержку казахстанцам оказывает военно-медицинская служба.

«Сформированы полевой госпиталь в Таразе, медицинский комплекс в Актобе, два мобильных отделения в военных лазаретах и 23 врачебно-сестринские бригады. Данные подразделения готовы оперативно выдвинуться в любой регион страны для оказания помощи людям», - отметил глава Минобороны.

«Кроме этого, военнослужащие несли службу на блокпостах, применялись беспилотные летальные аппараты для контроля блокопостов. Участвовали в патрулировании. Мы надеемся, что эти усилии помогли быстрее взять ситуацию под контроль», - добавил Н. Ермекбаев.