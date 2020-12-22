Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    Сколько военнослужащих задействовали во время режима ЧП в Казахстане

    22 Декабря 2020, 13:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как несли службу казахстанские военнослужащие при введении режима ЧП, рассказал министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При введении режима ЧП в связи с пандемией COVID-19 было задействовано 13 тысяч военнослужащих. Таким образом, по соотношению количества задействованных военнослужащих и численности населения Казахстан занимает одно из первых мест в мире. Подразделениями войск радиационной, химической и биологической защиты с первых дней введения ЧП проводится дезинфекция в 29 населенных пунктах страны. Военные летчики с момента объявления чрезвычайного положения перевезли свыше 90 тонн груза, более 3 тысяч человек личного состава и гражданского населения, в том числе эвакуированных соотечественников из других стран – Турции, Кипра, Беларуси, Саудовской Аравии, Таджикистана, Российской Федерации и других», - рассказал министр обороны Нурлан Ермекбаев в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

    Министр также отметил, что максимальную поддержку казахстанцам оказывает военно-медицинская служба.

    «Сформированы полевой госпиталь в Таразе, медицинский комплекс в Актобе, два мобильных отделения в военных лазаретах и 23 врачебно-сестринские бригады. Данные подразделения готовы оперативно выдвинуться в любой регион страны для оказания помощи людям», - отметил глава Минобороны.

    «Кроме этого, военнослужащие несли службу на блокпостах, применялись беспилотные летальные аппараты для контроля блокопостов. Участвовали в патрулировании. Мы надеемся, что эти усилии помогли быстрее взять ситуацию под контроль», - добавил Н. Ермекбаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Армия Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам