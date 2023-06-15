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    Сколько вертолетов задействовано в тушении пожара в области Абай

    15 Июня 2023, 13:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько вертолетов задействовано в тушении пожара в области Абай, сообщил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах Сената журналисты задали ему вопрос, почему нет самолётов для тушения пожаров?

    «У нас есть только 33 вертолёта, которые имеют водосливные устройства, но их порядка 16, которые могут тушить пожары. Остальные для поисковых работ, для разведки. Но все они не могут быть на ходу, потому что идут какие-то плановые, регламентные работы. Поэтому почти половина из них всегда находятся на ремонте. Самолётов нет, потому что на это деньги мы запрашивали, но они не предусматриваются. Поэтому мы не купили ещё самолёты», - пояснил Ибрагим Кульшимбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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