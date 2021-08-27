Сколько вакцинированных заразились коронавирусом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снизились темпы вакцинации. Санитарные врачи говорят, что вместе с быстрым распространением вируса это не позволяет добиться коллективного иммунитета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На утро 27 августа, по данным заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Армана Кушбасова, первый компонент вакцины получили 222 139 человек, или 71% от планового показателя. Полный курс вакцинации прошли 190 858 жителей региона.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов утверждает, что вакцина работает, но только при получении двух компонентов и по истечении 45 дней. При таких условиях формируется иммунитет, защищающий от тяжелого течения заболевания.

«С 1-го февраля заразился коронавирусом 931 вакцинированный. Из них госпитализировали 487 человек. Для сравнения, в целом за этот период госпитализировали более 6 тысяч человек. То есть, в стационар попали всего 0,25% вакцинированных. В реанимации были 19 вакцинированных. Умерли два человека. Нужно иметь в виду, что коронавирус вызывает осложнения и обострение хронических заболеваний», - сказал Н.Айманов.

Врачи отметили, что ошибочно не соблюдать меры безопасности при получении вакцины. Санитарные требования - правильное ношение масок в общественным местах, особенно в закрытых помещениях, соблюдение социальной дистанции, запрет на проведение семейных, праздничных и памятных мероприятий в любых заведениях и на дому - не отменяются

«Темпы вакцинации снизились. Имеется активность антиваксеров, их сторонников. Некоторые, не владея ситуацией, оставляют комментарии, вводят в заблуждение людей. Со всей ответственностью заявляют, что антиваксеры не имеют права отвечать за жизнь и здоровье других. Прошу всех комментаторов в социальных сетях не призывать к неправильным решениям. Я дал официальные цифры, ничего не скрываем», - сказал Н.Айманов.