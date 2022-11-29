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    Сколько в Казахстане школ с трехсменным обучением

    29 Ноября 2022, 15:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане насчитывается 150 школ с трехсменным обучением. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Асхат Аймагамбетов пояснил, что сейчас в Казахстане отходят от такого понятия как третья смена.

    «Сегодня у нас около 150 школ с трехсменным обучением. Сейчас говорим о том, что мы отходим от прежних понятий по трехсменному обучению. Проектная мощность школы и количество детей очень сильно отличаются. Мы говорим о дефиците ученических мест. Если мест не хватает, для нас это большой вопрос», - сказал министр просвещения, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    По словам министра, если в классе сидят больше 25 детей, это уже влияет на качество обучения.

    «Если раньше мы говорили о количестве школ, то теперь мы говорим о количестве ученических мест. Потому что мы видели, что в некоторых регионах строили небольшие школы, а проблема практически не решалась. Поэтому мы теперь ставим конкретную задачу по количеству ученических мест. В программе «Комфортная школа» мы говорим 842 тысячи ученических мест», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

    Сейчас, как проинформировал глава ведомства, в стране дефицит ученических мест составляет 270 тысяч.

    «В некоторых наших населенных пунктах, школы начнут переходить на односменное обучение. Если взять город Алматы, мы планируем начать строить чуть больше 20 школ и будет введено более 80 тысяч ученических мест. Это говорит о том, что мы полностью перекрываем дефицит. Более того, что часть школ начнут переходить на односменное обучение», - подчеркнул министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Образование
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