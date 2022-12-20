Сколько уже заработали операторы связи в Казахстане в этом году

20 Декабря 2022, 05:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Операторы связи за 11 месяцев 2022 года увеличили свою прибыль на 7,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а именно заработали более 1 трлн тенге. В прошлом году для этого им понадобилось 12 месяцев. Об этом сообщает Национальная ассоциация коммуникации и цифровизации (НАКЦ), передает МИА «Казинформ».

По данным Ассоциации, услуг сети Интернет оказано на сумму 428,8 млрд тенге, что на 15,3% больше показателей прошлого года. Что касается услуг сотовой связи, то они оказаны на сумму 228,5 млрд тенге, что на 2,5% меньше аналогичных показателей за 11 месяцев 2021 года.

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи приходятся на объемы услуг сети Интернет - 42,8%, мобильной связи - 23%, услуг телекоммуникационных прочих - 21%, остальное - 13.2% (услуги по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным (4,6%), услуги по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник (4,1%), местной телефонной связи (2,7%), услуги междугородной и международной телефонной связи (1,7%)).

Так же по данным НАКЦ, в ноябре 2022 года продолжился рост абонентов сотовой связи, абонентов сотовой связи, имеющих доступ к Интернету и абонентов фиксированного Интернета.

По всем регионам за 11 месяцев текущего года продолжился рост абонентов фиксированного интернета с использованием высокоскоростного широкополосного доступа (ШПД) - 2 871,8 тысячи человек, что больше на 5,1% аналогичного периода 2021 года. Что касается плотности абонентов фиксированного интернета на 100 человек, то он остается неизменным, в целом по Казахстану 15 из 100 человек имеют высокоскоростной ШПД.

В сельской местности число абонентов фиксированного интернета с использованием высокоскоростного ШПД увеличился не на много, отмечают в НАКЦ.

За 11 месяцев текущего года их количество составило 621,4 тысячи человек, что на 0,01 % больше аналогичного периода 2021 года. Что касается плотности абонентов фиксированного интернета на 100 человек, то в сельской местности она также остается неизменным - 8 человек из 100 имеют высокоскоростной ШПД.

Что касается международных рейтингов, то Казахстан в Speedtest Global Index по фиксированному широкополосному интернету в медианном значении упал на 3 позиции и занял 89 место со скоростью 45,27 мбит/с. При этом также потерял 5 позиций по скорости мобильного интернета (90 место), где показатель составил 22,05 мбит/с. Среди стран Центральной Азии в Казахстане самая дешевая связь и самый быстрый мобильный интернет.

Тем временем, в понедельник на правительственном часе в Мажилисе министр цифровизации РК Багдат Мусин сообщил, что за некачественный интернет операторов связи оштрафовали на 1,2 млрд тенге, при этом он объяснил, почему в стране ухудшилось качество интернета.

«Есть много жалоб на качество интернета. Мы признаем это. Но хотелось бы остановиться на некоторых факторах. В настоящее время в связи с ростом цифровой экономики, развлекательного контента (TikTok, YouTube), выходом бизнеса в виртуальное пространство, то есть переходом экономической деятельности на платформенную модель, темпы использования интернет-трафика значительно растут. С начала пандемии этот показатель достиг 800 петабайт», - сказал Багдат Мусин.

На сегодняшний день, по его словам, Министерство цифровизации «предлагает ввести в законодательство право на возврат уплаченных денег, если услуга не нравится, качество низкое».

Он отметил, что эти вопросы будут обсуждаться совместно с депутатами Парламента, а также в 2023 году эти нормы необходимо включить в законодательство.

Также, по его словам, в 20 городах будет начато внедрение и строительство сетей мобильной связи 5G, а в следующем году в Казахстане планируют потратить около 1 млрд тенге на субсидирование интернета для сельхозпредприятий.

Вместе с тем, министр заявил, что инвестиции в сферу связи в стране ежегодно снижаются.