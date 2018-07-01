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Сколько уже заработала «Астана» в Лиге чемпионов

19 Июля 2018 08:27 589
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Сколько уже заработала «Астана» в Лиге чемпионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана» обыграла по сумме двух матчей черногорскую «Сутьеску» (3:0) в первом отборочном раунде Лиги чемпионов и пополнила свой бюджет, сообщает Sports.kz.

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Дома казахстанская команда победила со счетом 1:0 (Муртазаев), в гостях - 2:0 (Деспотович, Мужиков). За участие в первом раунде квалификации «Астана» получила от УЕФА 280 тысяч евро, за выход во второй - еще 380 тысяч. Таким образом, актуальный заработок клуба в сезоне-2018/19 на данный момент - 660 тысяч евро.

В прошлом сезоне «Астана» дошла до раунда плей-офф Лиги чемпионов, однако была выбита из турнира шотландским «Селтиком». Затем казахстанский клуб попал в группу Лиги Европы, где занял второе место и вышел в плей-офф. На стадии 1/16 финала «Астана» потерпела поражение от португальского «Спортинга». Всего за евросезон-2017/18 клуб, без учета выплат от продажи телевизионных и маркетинговых прав, заработал 8,18 миллиона евро.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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