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    Сколько угля потребовалось казахстанцам в минувший отопительный сезон

    11 Апреля 2023, 10:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам 2022 года добыто 113,9 млн тонн угля. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам 2022 года добыто 113,9 млн тонн угля, рост составил 2 % к 2021», - сказал Марат Карабаев.

    По данным ведомства, за январь – март текущего года добыто 29,6 млн тонн угля (-1,3% к аналогичному периоду 2022 года).

    Отгрузка угля на внутренний рынок страны составила:

    - энергопроизводящим предприятиям 18,3 млн тонн;

    - промышленным предприятиям 1,1 млн тонн;

    - на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 2,02 млн тонн.

    «В целом плановая потребность угля для населения и коммунально-бытового сектора на текущий отопительный период составила порядка 9 млн тонн. Твердое топливо в регионы поставлено в полном объеме», - резюмировал Марат Карабаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика МИИР РК Уголь
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