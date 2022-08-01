Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Сколько угля отгружено на коммунально-бытовые нужды и населению в Казахстане

    1 Августа 2022 13:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК подготовило план потребности угля для бюджетных организаций и населения в разрезе областей и городов республиканского значения на следующий отопительный период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно плану, объем потребления составляет 9,6 млн тонн, в том числе для коммунально-бытовых нужд – 2,6 млн тонн и населения – 7 млн тонн. По данным угледобывающих предприятий, за 6 месяцев 2022 года отгрузка угля на внутренний рынок страны составила: энергопроизводящим предприятиям – 30 млн тонн; промышленным предприятиям - 4 млн тонн; на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено – 3,7 млн тонн», - говорится в ответе министерства на официальный запрос МИА «Казинформ».

    Как заверили в ведомстве, подготовка к отопительному сезону 2022-2023 для обеспечения углем населения началась в марте. Основными производителями угля для коммунально-бытовых нужд и населения являются АО «Шубарколь Комир», ТОО «Майкубен-Вест» и АО «Каражыра».

    Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рекомендовали акиматам начать заготовку угля для населения с 15 июля.

    Автор:

    Анеля Касымова

    #Энергетика #Экономика #Отопительный сезон
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уголь подешевел в Петропавловске
    Первая резервная угольная электростанция возобновляет работу в Германии
    Мировое потребление угля в 2022 году может достигнуть рекорда - прогноз
    Казахстан увеличил экспорт каменного угля на 92% в денежном выражении
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы