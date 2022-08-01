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Сколько угля отгружено на коммунально-бытовые нужды и населению в Казахстане
1 Августа 2022 13:23

Сколько угля отгружено на коммунально-бытовые нужды и населению в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК подготовило план потребности угля для бюджетных организаций и населения в разрезе областей и городов республиканского значения на следующий отопительный период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно плану, объем потребления составляет 9,6 млн тонн, в том числе для коммунально-бытовых нужд – 2,6 млн тонн и населения – 7 млн тонн. По данным угледобывающих предприятий, за 6 месяцев 2022 года отгрузка угля на внутренний рынок страны составила: энергопроизводящим предприятиям – 30 млн тонн; промышленным предприятиям - 4 млн тонн; на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено – 3,7 млн тонн», - говорится в ответе министерства на официальный запрос МИА «Казинформ».

Как заверили в ведомстве, подготовка к отопительному сезону 2022-2023 для обеспечения углем населения началась в марте. Основными производителями угля для коммунально-бытовых нужд и населения являются АО «Шубарколь Комир», ТОО «Майкубен-Вест» и АО «Каражыра».

Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рекомендовали акиматам начать заготовку угля для населения с 15 июля.


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