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    Сколько угля есть в запасе на Петропавловской ТЭЦ-2

    29 Августа 2023, 23:40

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На Петропавловской ТЭЦ-2 в запасе сейчас около 86 тысяч тонн угля, что соответствует 17-суточному плановому расходу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», для теплоцентрали в осенне-зимнее время нормативно иметь 120,3 тысячи тонн угля в хранилище, что соответствует 20-дневному сроку.

    «Регламентирование топлива в рамках понятия о нормативном и неснижаемом запасе ведется только после объявления о начале отопительного сезона. Ежегодно, по завершении отопительного сезона, с целью обновления запасов топлива производится сработка угольного штабеля, который укатывают бульдозерами для исключения очагов тления. Процедура сработки начинается после окончания отопительного сезона и завершается в августе. На сентябрь организована поставка 50 маршрутов, или 227,5 тысячи тонн угля. К середине месяца, с учетом указанного графика поставки, станция выходит на объемы неснижаемого запаса без необходимости увеличения отгрузки угля в пиковый период», - прокомментировали в пресс-службе.

    Ранее в Минэнерго назвали теплоэлектростанции, где наблюдаются запасы топлива ниже нормы. В том числе Петропавловская ТЭЦ-2, где, по данным ведомства, был запас угля на 15 суток при 20-ти дневной норме.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Отопительный сезон Уголь ТЭЦ
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