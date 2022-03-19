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    Сколько трудовых договоров зарегистрировано через систему E-HR в Казахстане

    19 Марта 2022, 16:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Единой системе учета трудовых договоров (далее – система E-HR) было зарегистрировано 4,39 млн трудовых договоров, а к самой системе подключилось более 268 тыс. работодателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

    В рамках исполнения поручения Главы Государства, данного на VI заседании Национального совета общественного доверия, Министерством труда и социальной защиты населения РК проводится работа по минимизации использования бумажной документации при трудоустройстве граждан, а также развитию цифровой кадровой документации.

    Одним из ключевых инструментов по исполнению поставленных задач является система E-HR. Она функционирует с 2018 года и позволяет работодателям зарегистрировать через свою кадровую систему либо через Электронную биржу труда договоры со своими работниками.

    Кроме того, система E-HR автоматически формирует электронные личные дела работников и, по согласию гражданина, предоставляет сведения потенциальному работодателю.

    «В текущем году перед нами стоит задача по регистрации в системе E-HR не менее 90% трудовых договоров. В перспективе в течение 2023 года мы планируем охватить всё работающее население», – сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

    Обрабатываемая системой E-HR информация используется для мониторинга численности наемных работников в разрезе отраслей, осуществления работодателями налоговых платежей и социальных отчислений в пользу своих работников. Таким образом, трудовые отношения становятся более прозрачными, что способствует защите трудовых прав работников, отмечают в Минтруда.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минтруда РК Цифровой Казахстан Общество Трудоустройство
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