Сколько транспортных развязок построят в ближайшее время в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный специалист группы городского транспорта ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» Акмарал Темирова рассказала о количестве транспортных развязок, которые построят в ближайшее время в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас число транспортных развязок на пересечениях магистральных улиц и дорог составляет 21. На долгосрочную перспективу к 2035-2050 году запланировано еще 64 новых сооружения. В ближайшее время планируется несколько развязок на пересечении малой кольцевой дороги. Это та дорога, которую мы сейчас строим», - сказала Акмарал Темирова в интервью корреспонденту агентства МИА «Казинформ» перед началом общественных слушаний по проекту нового «Генерального плана города Астана до 2035 года».

Представитель «Астанагенплан» пояснила, что малая кольцевая дорога состоит из нескольких улиц.

«Это улица Шабал Бейсековой, потом она переходит в проспект Улы дала, далее через юго-восточную часть заходит на Кошкарбаева, охватывает промзону и проспект Аль-Фараби. В ближайшее время по ней у нас запланированы две развязки в районе железнодорожного переезда, где улица Махтумкули, развязка по Богенбая, где «горбатый» мост. По улице Кенесары мы в 2035 году планируем построить три моста», - добавила Акмарал Темирова.

Ранее сообщалось, что третья кольцевая дорога может появиться в Астане.

Напомним, в столице презентован проект нового генплана Астаны.