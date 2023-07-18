Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Нефть/газ

    Сколько топлива произвели казахстанские НПЗ в 2023 году

    18 Июля 2023, 12:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления АО «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев рассказал о произведенном в 2023 году казахстанскими НПЗ топливе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам первого полугодия, на НПЗ выпуск бензинов произведен выше плана, утвержденного Минэнерго. При плане порядка 2 млн 400 тысяч тонн, по факту мы произвели 2 млн 600 тысяч тонн. 107% от утвержденного плана. В том числе по бензину АИ-95 выполнен также с опережением, при плане 417 тысяч тонн выпущено 449 тысяч тонн», - сказал Дмитрий Макеев на пресс-конференции в компании.

    Авиатоплива по плану 309 тысяч тонн, а по факту произведено 303 тысячи тонн. Спикер назвал причины небольшого отставания от плана.

    «Небольшая недовыработка, порядка 98% от утвержденного плана, но это связано со снижением заявок от поставщиков нефти на авиационный керосин. Дизтоплива – также произведено и с опережением, при плане 2,5 млн тонн, выпущено порядка 2,7 млн тонн, это 106% от плана. На сегодня сформированы страновые запасы: по бензину АИ-92 – 280 тысячи тонн. Это 24 суток потребления. По АИ-95 – 50 тысяч тонн, это на 19 суток. ДТ – 430 тысяч тонн, 26 суток. Авиационного керосина порядка 80 тысяч тонн, на 42 суток потребления. На сегодня наблюдаются комфортные остатки», - добавил Д. Макеев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    КазМунайГаз Нефть
    Новости по теме
    Новости по теме
    Остановку добычи нефти в «Озенмунайгазе» прокомментировали в КазМунайГазе
    Готовы к перекачке повышенных объемов нефти из Казахстана - гендиректор КТК
    Расширение мощности завода ТОО СП «CASPI BITUM» обсудили в КМГ
    Снят временный запрет на движение судов рядом с причалом КТК в России
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 68-летний чемпион мира по рукопашному бою: Возраст спорту не помеха