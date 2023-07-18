Сколько топлива произвели казахстанские НПЗ в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления АО «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев рассказал о произведенном в 2023 году казахстанскими НПЗ топливе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам первого полугодия, на НПЗ выпуск бензинов произведен выше плана, утвержденного Минэнерго. При плане порядка 2 млн 400 тысяч тонн, по факту мы произвели 2 млн 600 тысяч тонн. 107% от утвержденного плана. В том числе по бензину АИ-95 выполнен также с опережением, при плане 417 тысяч тонн выпущено 449 тысяч тонн», - сказал Дмитрий Макеев на пресс-конференции в компании.

Авиатоплива по плану 309 тысяч тонн, а по факту произведено 303 тысячи тонн. Спикер назвал причины небольшого отставания от плана.

«Небольшая недовыработка, порядка 98% от утвержденного плана, но это связано со снижением заявок от поставщиков нефти на авиационный керосин. Дизтоплива – также произведено и с опережением, при плане 2,5 млн тонн, выпущено порядка 2,7 млн тонн, это 106% от плана. На сегодня сформированы страновые запасы: по бензину АИ-92 – 280 тысячи тонн. Это 24 суток потребления. По АИ-95 – 50 тысяч тонн, это на 19 суток. ДТ – 430 тысяч тонн, 26 суток. Авиационного керосина порядка 80 тысяч тонн, на 42 суток потребления. На сегодня наблюдаются комфортные остатки», - добавил Д. Макеев.