Сколько светофоров и дорожных знаков не хватает на дорогах, выяснили в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как часто в дорожно-транспортных происшествиях погибают пешеходы в Казахстане, сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он сообщил, что в Казахстане остро стоит вопрос с безопасностью пешеходов. Каждое третье ДТП в стране (37%, или 961 ДТП из 2 621), каждый третий погибший (30%, или 111 из 363) и раненый (25%, или 921 из 3 605) приходятся на их долю.

«При этом есть проблемы и с дисциплиной пешеходов. В 2020 году выявлено больше 200 тысяч нарушений с их стороны. С начала текущего года – 66,7 тысячи», - уточнил на брифинге Серик Тусупов.

Как показывает мировой опыт, надлежащую безопасность пешеходов может обеспечить только наличие развитой пешеходной инфраструктуры.

В текущем году подразделениями дорожной инспекции проведено порядка 8 тысяч обследований (7 724) автодорог с охватом порядка 168 тысяч км (501,1 тысячи). В том числе проведено 4 877 обследований улично-дорожной сети населенных пунктов, в ходе которых выявлено 8 445 недостатков в содержании автодорог, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения.

«Нашими сотрудниками выдано свыше 7 886 предписаний по их устранению, оштрафовано порядка 1 тысячи должностных лиц (976), ответственных за содержание дорог», - сообщил Серик Тусупов.

По его словам, в ходе обследований установлено, что на дорогах страны дополнительно необходимо установить:

- свыше 23 тысяч дорожных знаков;

- потребность в стране в светофорных объектах составляет 1 141 единицу;

- 767 дополнительных регулируемых пешеходных переходов;

- 8 тысяч км улично-дорожной сети требуют установки искусственного освещения.