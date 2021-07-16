Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Сколько судебных дел в связи с переходом на ОСИ рассматривается в Казахстане

    16 Июля 2021, 13:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько судебных дел в отношении КСК в связи с переходом на ОСИ рассматривается в Казахстане, рассказал заместитель председателя правления АО «Казцентр ЖКХ» Нурбек Сериков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Очень часто это непередача по акту финансово-технической документации по дому. Мы проводили анализ по республике, порядка 68 судебных дел в производстве находится. Половина из них связана либо с отменой, то есть оспариванием председателями или членами КСК решений собраний, вторая половина связана с тем, что не предоставляются по акту финансово-технические документы. Конечно же, они по большей части решаются в сторону удовлетворения потребностей жителей», - сказал Нурбек Сериков, отвечая на вопросы журналистов.

    Отметим, что в начале прошлого года были приняты изменения и дополнения в законодательство о жилищных отношениях. Теперь на смену существующим КСК приходят ОСИ (объединения собственников имущества) или ПТ (простые товарищества).

    Автор:

    Серик Сабеков

    ЖКХ Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 3 тысяч семей получат ключи от квартир в СКО в 2023 году
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта