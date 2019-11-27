Сколько студентов из Кыргызстана обучается в казахстанских вузах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько граждан Кыргызстана обучается в вузах Казахстана, сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления по итогам переговоров со своим кыргызским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не сегодня в вузах Казахстана обучается порядка 1 тысячи граждан Кыргызстана, а в вузах Кыргызстана - порядка 2 тысяч казахстанских студентов, большинство из них - в частном порядке», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также остановился на вопросах поддержания сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтики.

«Интересный факт: в вузах Казахстана обучается более 50 кыргызских студентов-медиков», - добавил Касым-Жомарт Токаев.