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    Сколько стран могут выдать осужденных лиц Казахстану

    22 Мая 2023, 11:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура разработала электронную карту международных договоров. На сегодня заключено 72 двусторонних договора и соглашения в уголовно-правовой сфере (о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, о передаче осужденных лиц) с 34 зарубежными странами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГП.

    В этом году Парламентом РК ратифицированы договоры о правовой помощи по уголовным делам - с Францией и о передаче осужденных лиц - с Узбекистаном. В ближайшее время в Парламенте ожидается рассмотрение законопроектов о ратификации договоров между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче и о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Ведется активная работа по подписанию полного пакета соглашений с Перу, договоров с Египтом о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче и договора с Вьетнамом о передаче осужденных лиц.

    Также прорабатываются вопросы подписания Меморандума о взаимопонимании по вопросам правовой помощи по уголовным делам между правительствами Казахстана и Швейцарии. В целом проводимая работа координируется с Концепцией внешней политики страны и реализуется в тесном взаимодействии с Министерством иностранных дел Республики Казахстан. С целью облегчения восприятия информации о подписанных международных договорах создана специальная электронная карта, которая поможет пользователям получать полную информацию о взаимодействии Генеральной прокуратуры с зарубежными коллегами и партнерами в уголовно-правовой сфере. С картой договоров можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Генпрокуратура
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