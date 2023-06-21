Сколько стоят социальные продукты в точках стабфонда СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске социально значимые продукты питания можно приобрести в семи торговых точках стабилизационного фонда, в крупных супермаркетах и некоторых магазинах «у дома», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Формирует стабфонд в регионе социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік». Торговые точки СПК, где реализуется продукция стабфонда, находятся на основных рынках, расположенных в разных микрорайонах города: «Дария», «Алтын арман», «Корона», «Тайга», «Океан», «Алматы-Петропавл» и «Кызылжар». Здесь можно приобрести рис шлифованный «Лидер» по цене 300 тенге за килограмм, масло растительное «Заречное» - 690 тенге, масло подсолнечное «Дельное» - 710 тенге, сахар-песок – 460 тенге за килограмм, гречневая крупа – 330 тенге, двухкилограммовый пакет муки 1-го сорта ТОО DEZ - 253 тенге, ТОО «Агро Грейн» - 260 тенге, соль «Ассоль» - 50 тенге, рожки весовые «Егин» - 245 тенге, морковь – 92 тенге, картофель – 100 тенге, лук и капуста урожая этого года – 180 и 75 тенге, соответственно, десяток яиц первой категории – 350 тенге, килограмм куриных окорочков – 950 тенге, бедер – 1 240 тенге, голени – 1 280 тенге.

В других социально ориентированных торговых точках продукцию стабфонда реализуют с товарной надбавкой. Она не должна превышать 15%. Актуальные цены на продукцию стабфонда для города и районов можно посмотреть на официальном сайте СПК «Солтүстік» и самостоятельно проверить, соблюдает ли торговая сеть правила надбавки на социальные продукты. Распознать товары стабфонда несложно: на всех должна быть этикетка «Продукция СПК Солтустiк».

Ранее в СПК «Солтүстік» сообщали, что в этом году финансирование стабилизационного фонда увеличили до 3,4 млрд тенге. На эти средства закупили 15 тысяч тонн продукции, поставка которой в торговые сети позволяет сдерживать рост цен на социально значимые продукты питания.