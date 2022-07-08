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    Сколько стоят овцы в преддверии Курбан айта в Казахстане

    8 Июля 2022, 12:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стала известна средняя стоимость овец в разрезе регионов в преддверии Курбан айта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно предоставленным данным, самая высокая стоимость овец зафиксирована в городе Алматы, где одного барана можно приобрести за 80 тыс. тенге, а самые дешевые овцы в городе Таразе.

    Цены на овец по регионам варьируются следующим образом:

    в Нур-Султане – 45-55 тыс. тенге; в Алматы – 75-85 тыс. тенге; в Шымкенте – 50-60 тыс. тенге; в Семее – 50-60 тыс. тенге; в Кокшетау – 50-60 тыс. тенге;

    в Актобе-50-60 тыс. тенге; в Конаеве – 45-50 тыс. тенге, в Атырау – 60-90 тыс. тенге; в Усть-Каменогорске - 55-65 тыс. тенге; в Таразе – 30-40 тыс. тенге; в Талдыкоргане – 35-45 тыс. тенге; в Уральске – 70-80 тыс. тенге; в Караганде – 50-80 тыс. тенге; в Костанае – 60-70 тыс. тенге; в Кызылорде – 55-65 тыс. тенге; в Актау – 50-85 тыс. тенге; в Павлодаре – 55-65 тыс. тенге; в Петропавловске – 40-50 тыс. тенге; в Туркестане – 50-60 тыс. тенге; в Жезказгане – 45-80 тыс. тенге.

    В этом году Курбан айт пройдет с 9 по 11 июля.

    Ранее сообщалось об определении пунктов жертвоприношения скота на Курбан айт.

    Жертвоприношение в закрепленных местах забоя скота в Нур-Султане осуществляется с 8:00 до 18:00 часов.

    В Казахстане запустили сайт qurban2022.kz для проведения церемонии жертвоприношения дистанционно.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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