Сколько стоит уголь в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В регионе полным ходом идет подготовка к предстоящему отопительному сезону 2022 - 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области , для обеспечения области углем во время отопительного сезона 2022 - 2023 года необходимо всего 221,1 тыс. тонн. Из этого количества 60,8 тыс. тонн потребляют бюджетные организации и 160,3 тыс. тонн - для населения. Для города Тараза планируется поставить 18 470 тонн.

«По сравнению с прошлым годом потребность в угле снизилась на 27,7 тыс. тонн, или на 14,7%, - сообщил заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Руслан Муздыбеков. - Этого показателя удалось достичь благодаря газификации 20 населенных пунктов в 2021 году. С мая по сентябрь в регион поставили 218,7 тыс. тонн угля, из них 70% - для населения и бюджетных организаций. Сейчас дефицита угля в области нет».

По информации спикера, реализацией угля в регионе занимаются 28 субъектов рынка. В угольных железнодорожных тупиках находится около 18 тыс. тонн угля.

Жители Байзакского, Жамбылского, Таласского и Мойынкумского районов за неимением поставщиков вынуждены ехать за углем в города Тараз и Шу. Стоимость угля марок «Шубарколь», «Каражыра» в зависимости от сорта составляет 14-17 тыс. тенге за тонну, в селах с учетом доставки – 18-22 тыс. тенге.

«Наиболее важным фактором, влияющим на цены угля в зимний период, является количество посредников, продающих уголь конечному потребителю, - отмечает Руслан Муздыбеков. - К удорожанию угля приводит большое количество мелкооптовых продавцов, которые закупают уголь в тупике и перепродают его по существенным наценкам. Чтобы избежать возникновения дефицита угля и не допустить завышенных цен, просим закупать уголь заблаговременно, по возможности, до наступления холодов. Если возникнут какие-либо вопросы по поставке и продаже угля, обращайтесь напрямую в наше управление к региональным операторам. Мы со своей стороны будем всячески способствовать решению проблемы».

Совместно с филиалом «КТЖ-Грузовые перевозки» и управлением энергетики и ЖКХ акимата региона ведется постоянный мониторинг угольных вагонов, привезенных в область, цены на уголь взяты под контроль, отмечают в ведомстве.



