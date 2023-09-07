Сколько стоит уголь в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области, по данным на 7 сентября, в запасе есть 31,7 тысячи тонн угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, топливо реализуют на 32 пунктах.

Стоимость угля варьируется от 12,5 до 20 тысяч тенге за тонну в зависимости от марки и дальности поставки. В частности, экибастузский можно купить по цене от 12,5 до 14 тысяч тенге, шубаркульский - от 16,6 до 19 тысяч тенге, каражаринский - от 15,5 до 20 тысяч тенге, майкубинский - от 15 до 18 тысяч тенге за тонну.

«В случае выявления завышения цены акимат области в адрес уполномоченного органа по защите и развитию конкуренции направляет запрос о правомерности роста стоимости реализации твердого топлива. С целью недопущения срыва графика поставок угля совместно с АО «Грузовые перевозки» на ежедневной основе проводится мониторинг и контроль за маршрутом следования вагонов, от разреза до пункта реализации, с уточнением объема отгрузки, времени отправки и прибывания состава. Операторы провели плановые ремонтные работы подъездных путей к местам розничной реализации угля с оборудованными подъездами и стоянками для грузового автотранспорта. Аккредитованные предприятия сделали поверку весовых», - проинформировал и.о. руководителя Владислав Лукин.

При потребности 419 тысяч тонн угля для населения пока отгружено всего 152,4 тысячи тонн. До декабря в регион поступит 228 тысяч тонн угля.

О низких темпах заготовки угля в августе говорили в областном акимате. Есть риск возникновения ажиотажного спроса с наступлением отопительного сезона.