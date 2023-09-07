Сколько стоит уголь в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны Максат Есмагулов на брифинге в Службе коммуникаций города Астаны назвал среднюю стоимость угля в Астане, передает МИА «Казинформ».

На сегодняшний день средние цены составляют:

Шубаркуль - 15 100 тенге за тонну;

Каражыра - 15 500 тенге за тонну;

Майкуба - 13 500 тенге за тонну.

Общий запас угля в Астане по состоянию на 6 сентября составляет 22 тысячи тонны. По городу имеется 11 складов (тупики) 14 точек продажи угля для населения, которые полностью оснащены соответствующей инфраструктурой погрузочно-разгрузочной техникой. На данных местах свою деятельность осуществляют 8 компаний реализаторов. За один день, угольные тупики могут принять 21 459 тонн либо 311 вагонов. По словам спикера, чаще всего покупают уголь Шубаркуль и Майкуба. Также он предупредил о том, что перекупщики могут существенно поднимать стоимость. Узнать о запасах, ценах и наличию угля на тупиках можно по телефону «109».

В Астане период подготовки и проведение отопительного сезона от реализаторов угля подготовлены заявки в размере 364 тысяч тонн. С 1 мая по 6 сентября текущего года в город поставлено 149 тысяч тонн угля для населения.

Максат Есмагулов отметил, что несмотря на то, что проводится программа по газификации города, актуальность спроса на уголь сохраниться за счет роста прилегающих к городу территорий. За прошлый отопительный сезон в Астане потребляли около 500 тысяч тонн угля в год, в этом году планируют снизить до 364 тонн.

По его словам, в Астане не ожидается введения ограничений по использованию газа.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев поднимал вопрос дефицита газа в стране. Со стороны руководства принимается программа по эффективному использованию газа. У нас на этот год совместно с АО «НК «QazaqGaz» и Министерством энергетики Республики Казахстан согласовано 300 тысяч часов. Пока ограничений для ТЭЦ на использование газа не видим», – объявил спикер на брифинге.

Он добавил, что в октябре планируется поэтапное введение в эксплуатациюТЭЦ-3. Первый этап предусматривает только работу двух водогрейных котлов.

Строительство газораспределительных сетей в Астане разделено на три этапа. В 2021 году завершено строительство 1-й очереди, а также частично 2-ой очереди газификации. По оставшейся части 2, 3-й очереди работы запланированы на 2022-2025 годы.

«В текущем году продолжается строительство подводящих сетей газа к районным котельным «Туран», «Тельмана» ик ж/м «Ильинка», «Тельмана», «Пригородный», «Family Village», «Ондирис». Строительство внутриквартальных сетей будет начато в 2024 году, по ним в настоящее время ведутся проектно-изыскательные работы, уже начаты строительно-монтажные работы по газификации жилых массивов Family Village,Чубары», – пояснил М. Есмагулов.

Все имеющиеся 10 котлов ТЭЦ-1 полностью переведены на газ. ТЭЦ-2 – водогрейная часть. Все 6 больших котлов полностью работают на газу, уверил руководитель отдела.

«Мы можем сказать, что все ТЭЦ города используют в качестве топлива газ. Это помогло значительно сократить выбросы. Конечно, полностью мы не избавились от проблемы, но ситуация значительно улучшилась. Помимо этого, мы переводили на газ и котельные автономных социальных объектов», – сказал М. Есмагулов.

По его словам, в результате перевода 18-тио бъектов на газ руководство акимата сэкономило 977 млн тенге.

Для оказания содействия населению по переходу на газ приняты следующие меры: :

сокращен перечень документов для подключения, что позволило увеличить количество подключенных абонентов с 3-х до 8-ми тысяч.

выдаются бесплатные приборы учета газа стоимостью от 130 тысяч тенге;

оказывается денежная компенсация для социально уязвимых слоев население в размере 448,5 тысячи тенге (130 МРП);

имеется рассрочка и беспроцентное кредитование через банки на газификацию дома, в т.ч. через Халык банк до 750 тысяч тенге на 1,5 года.

На сегодня обеспечено подключение потребителей в ж/м Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Железнодорожный, Промышленный, Юго-Восток правая сторона, Юго-Восток левая сторона, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, а также в трех микрорайонах - Акбидай, Казахауыл и в старой части города в районе ул. Потанина. К газу подключено более 8,8 тысячи абонентов.