Сколько стоит собрать ребенка в школу в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В последних числах августа на рынках Тараза традиционный ажиотаж из-за продажи школьных товаров. Родители спешат приобрести то, что нужно детям к школе, тем более в конце августа обычно цены на канцелярские товары начинают существенно снижаться. Сколько стоит в Таразе в этом году форма и канцелярские принадлежности – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

На канцелярские товары в этом году, как уверяют продавцы супермаркетов и оптовых рынков, стоимость снизили. Даже в обычном супермаркете простые 12-листовые тетради можно купить не за 45 тенге, как в начале школьных распродаж, а за 24 тенге. На оптовом рынке и того дешевле. Общие тетради 48 листов с красочными обложками стоят не 275 тенге, а 239, цена 96-листовой тетради разного качества снизилась с 455 тенге до 200 - 380. Школьные дневники в этом году покупают от 600 тенге, обложки для учебников – от 1 700 тенге за набор из 10 штук и выше.

Выбор ручек для школьников в магазинах и на рынках огромен – от 10 тенге за самую простую шариковую ручку до 459 тенге за набор гелевых ручек. Для всех этих канцелярских принадлежностей нужны пеналы, выбор которых и стоимость в этом году также широки - от 300 тенге до полутора тысяч.