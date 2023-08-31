Сколько стоит собрать ребенка в школу в Таразе

Альбомы для рисования можно купить от 159 до 459 тенге, картон – за 255 тенге. Бумага цветная для поделок различного качества - от 75 до 219 тенге.

Цена на пластилин варьируется от 575 до 799 тенге. Краски акварельные идут по цене от 370 и выше, цветные карандаши от 300 до 500 тенге, фломастеры в зависимости от качества, стоят от 150 тенге.

Вся канцелярская продукция, продаваемая в торговых точках Тараза, российского, турецкого или китайского производства. Только ксероксная бумага есть отечественная. Одна пачка бумаги А4 продается за 1 995 тенге.

Что касается рюкзаков, то их стоимость в этом году варьируется от 3-7 тысяч на рынках, до 5 тысяч тенге в супермаркетах и 25-30 тысяч в бутиках.

Стоимость школьной формы в специализированных магазинах Тараза различна – в среднем, от 50 до 70 тысяч тенге.



Отличаются ли затраты на школьные принадлежности, одежду и обувь для мальчиков и девочек, рассказали в двух таразских семьях. Учащиеся двух самых лучших школ Тараза Мерей и Асфендияр в этом году станут пятиклассниками, оба учатся на одни пятерки.

«К тому, чтобы подготовить дочку к школе, начинаем готовиться заранее, - рассказала мама 5-классницы Мерей. – Продумываем, что надо в этом году купить, смотрим, что еще можно использовать с прошлого года, а что надо обновить. Конечно, откладываем деньги, чтобы была необходимая сумма, плюс родственники помогают, как у нас, казахов, заведено».

Как отметила мама Мерей, чтобы отправить девочку в школу, необходимо около 100 тысяч тенге.

«Белую рубашку к 1 сентября купила за 9 800, а на базаре можно купить за 3 500 – 4 500, юбку – за 7 тысяч тенге. Обувь на оптовом базаре стоит 8 тысяч, а вообще такая обувь даже на городском рынке стоит 20 тысяч тенге, не говоря уже о бутиках. Кроссовки стоят 10 тысяч на оптовом базаре, в магазинах такие же 15 – 20 тысяч. Сумки школьные хорошего качества можно купить на базаре в пределах 7 – 10 тысяч тенге, в магазинах гораздо дороже. Спортивную форму можно купить за 15 тысяч, футболки идут по 3 тысячи. Канцелярские товары - тетради, ручки, карандаши и разную мелочь взяла пока по две штуки, вышло примерно 10 тысяч тенге. Сейчас цены на них в магазинах, на базаре, в интернет-магазинах практически не отличаются. В среднем, получается, что на одну девочку-школьницу только на первое время уходит где-то 100 тысяч тенге. Потом еще надо докупать блузки, кофты, куртки, теплую обувь, шапки. Это уже не говоря о таких «мелочах», как носочки, бантики, заколки, колготки, да и тетрадки и прочие принадлежности для девочки нужны покрасивее. В результате все это выливается в хорошую сумму», - рассказала мама школьницы Мерей.

Мама Асфендияра рассказала, что предпочитает покупать школьную форму отечественного производства.

«Стоимость школьной формы зависит от производителя, от качества. Мы берем постоянно у одного и того же казахстанского производителя Соотношение цена - качество нас вполне устраивает, но в последнее время производители стали хитрить – если раньше костюмы продавали целиком, то теперь делят. Пиджак продается отдельно, жилет и брюки отдельно. Соответственно, цена получается выше. Купили только рубашку с брюками, и обошлось в 30 тысяч тенге. Рубашки казахстанского производителя из тканей более-менее хорошего качества, после стирки не сядут, такие начинаются от 5,5 тысячи. Есть турецкие рубашки по 8 тысяч. Причем с длинным и коротким рукавом, цена у них одинаковая, но иногда разница в 500 тенге. Что касается спортивной формы, то она обошлась в 27 тысяч тенге. Туфли мы берем с ортопедической стелькой – в этот раз 24 тысячи», - говорит мама Асфендияра.

Средняя стоимость финансовых затрат на одного собранного в школу к 1 сентября ребенка с портфелем, формой, канцелярскими принадлежностями, плюс галстук и ремень – примерно обходится в 80 - 90, а если брать более хорошего качества канцелярские товары – 100 тысяч тенге, по заверениям собеседницы.