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    Сколько стоит собрать ребенка в школу в Китае

    19 Августа 2023, 03:29

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В Китайской Народной Республике (КНР) действует обязательное 9-летнее бесплатное образование. Показатель окончания девятилетнего образования в КНР в 2022 году составил 95,5%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    При этом суммарный показатель зачисления в старшую среднюю школу в Китае в прошлом году составил 91,6%.

    Согласно данным министерства образования КНР, в 2022 году общие расходы на образование в стране превысили отметку в 6,13 трлн юаней ($846 млрд), что на 6% больше, чем в предыдущем году.

    При этом расходы государственного бюджета на образование в 2022 году составили 4,85 трлн юаней. Напомним, что по итогам 2022 года объем ВВП Китая составил 121,02 трлн юаней (около $18 трлн). Таким образом, доля бюджетных расходов на образование составила не менее 4% ВВП страны.

    В 2022 году расходы на дошкольное образование увеличились на 3% (в сравнении с 2021 г.), на обязательное образование - на 6,7%, на старшие классы - на 8,5%, на высшее образование - на 6,2%.

    В Китае в среднем собрать ребенка в начальную школу стоит от 800 до 1500 юаней.

    Школьная форма обойдется в пределах 600 - 700 юаней, но сюда сразу входят летний, весенний и зимний комплекты. Как правило, администрации школ напрямую сотрудничают с производителями школьной одежды, которые доставляют готовую форму в образовательные учреждения.

    Большинство родителей в Китае покупают канцтовары через Интернет - в пределах от 100 до 400 юаней. Плюс рюкзак - от 100 до 400 юаней.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

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