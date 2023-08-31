Сколько стоит собрать ребенка в школу в Иордании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Иордании собрать ребенка в школу обойдется в 25 300 тенге, а с развозкой на школьном автобусе за один месяц выйдет 56 800 тенге, передает МИА «Казинформ».

Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с Ахмадом - иорданцем, у которого сын и дочь в сентябре вновь пойдут в школу. Он поделился тем, сколько в среднем тратит среднестатистический родитель в Аммане, если у него дети учатся в государственной школе.

При учебе в государственной школе, школьная форма приобретается непосредственно в самой школе. Дети носят форму один сезон, то есть 3 месяца, после чего нужно приобрести новую форму.

Стоимость такой формы обойдется в 10 динар (6300 тенге) на осенний и столько же - на весенний сезоны. Школьная форма на зимний сезон вдвое дороже - 20 динар (12600 тенге), поскольку в комплект входит также теплый пиджак или куртка.

В итоге школьная форма на год на одного ребенка в Иордании будет стоить около 25 200 тенге.

Средняя сумка-ранец будет стоить примерно 15 динаров (около 9500 тенге)

Канцтовары примерно обойдутся в 15 динаров на сезон - это около 9500 тенге.

Развозка на школьном автобусе обходится в 50 динаров (31500) ежемесячно на одного ребенка.

«В последние годы цены на школьные принадлежности, одежду и форму выросли, можно заметить, что все подорожало на 1-2 динара (630-1260 тенге)», - делится Ахмад.

Отметим, что в Иордании есть и частные школы, однако стоимость школьной формы и прочих расходов в них гораздо выше.