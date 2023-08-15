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    Сколько стоит собрать ребенка в школу в Бишкеке

    15 Августа 2023, 02:01

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – До начала учебного года в Кыргызстане осталось чуть больше двух недель. Прилавки столичных магазинов и рынков полны необходимыми товарами к школе. О том, сколько стоит собрать ребенка к школе в Бишкеке, расскажет собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно единым требованиям к школьной форме учащихся 1-11 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики, общий вид одежды школьников, ее цвет, фасон должны соответствовать классическому стилю одежды. Не допускается ношение в школах спортивной одежды и обуви, джинсовой одежды, пляжной, домашней одежды и обуви.

    Проведенный обзор и анализ цен показал, что самыми доступными для населения по стоимости школьной формы, необходимых предметов и канцелярских товаров считаются рынки столицы Кыргызстана.

    Так, на базаре «Дордой» покупателям предлагают приобрести комплект школьной формы, состоящий из рубашки, брюк, джемпера для мальчиков или блузки, брюк, юбки или сарафана для девочек отечественных производителей, стоимость которых в среднем варьируются в пределах 2500-3000 сомов, производства Китай от 3500-4000 сомов и Турции от 4500-5000 сомов.

    Необходимый минимальный набор канцелярских товаров для учащихся можно приобрести за 1500-2000 сомов, а рюкзаки обойдутся родителям от 800 до 2000 сомов. Средний чек на спортивные костюмы местных производителей не превышает 2500 сомов, а спортивная обувь от 1500 до 2800 сомов, что касается классической обуви для школьников - в зависимости от их возраста и качества ее можно купить на рынке за 2000-4000 сомов. Необходимо отметить, что товары для школы в магазинах города будут дороже в 0,5-1,5 раза.

    Резюмируя, можно отметить, что на этот учебный год в Кыргызстане, родителям в подготовке одного ребенка к школе, придется в среднем потратить от 10 до 16 тыс. сомов. Указанная сумма не является однозначно окончательной, так как есть вероятность, что в начале учебного процесса могут возникнуть расходы, связанные с приобретением дополнительных школьных принадлежностей.

    По состоянию на 14 августа 2023г. 1 сом составляет 5,10 тенге.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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