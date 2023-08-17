Сколько стоит собрать ребенка в школу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Близится начало нового учебного года, и по традиции в Алматы наблюдается ажиотаж вокруг подготовки детей к школе. Родителям нужно покупать все необходимое – от одежды до канцелярских товаров. Корреспонденты МИА «Казинформ» побывали на рынках, крупных торговых центрах и узнали, сколько денег нужно, чтобы собрать ребенка в школу.

Продажи школьных товаров традиционно стартуют в начале августа, в некоторых местах - в середине лета. Как правило, многие предпочитают приобрести их на рынках. Первым делом мы отправились на барахолку, поскольку здесь большой выбор школьной формы - представлены бренды разных производителей.

Стоит отметить, что цены по сравнению с прошлым годом немного выросли. К примеру, самые недорогие школьные пиджаки, брюки и рубашки китайского производства для девочек и мальчиков можно приобрести на рынках города в пределах 15-25 тысяч тенге. Но все зависит от качества. Если к комплекту прикупить обувь, рюкзак и канцелярские товары, на одного ребенка выйдет еще больше.

Многие покупатели выбирают отечественные бренды из-за хорошего качества. Цены в среднем для девочек выглядят следующим образом: блузка – от 9 тысяч тенге и выше в зависимости от размера, юбка – от 9 тысяч тенге, жакет – от 16 тысяч тенге, жилет – от 7 тысяч тенге, брюки – от 12 тысяч тенге, сарафан – от 14 тысяч тенге. Итого: 67 тысяч тенге.

Цены в среднем для мальчиков: пиджак – от 16 тысяч тенге и выше в зависимости от размера, брюки – от 12 тысяч тенге, жилет – от 7 тысяч тенге, рубашка – от 7 тысяч тенге, слаксы (по желанию) - от 14 тысяч тенге. Итого: 56 тысяч тенге. Для учащихся старших классов все это будет на пару тысяч дороже.

Цены на рюкзаки на рынках сильно разнятся, они варьируются от 3 тысяч до 28 тысяч тенге в зависимости от качества, но продавцы заверяют, что многие берут за 6-8 тысяч тенге, это оптимальный вариант. Цены на классические туфли начинаются от 7 тысяч тенге, для девочек от 7 тысяч тенге, также зависит от материала и страны производителя.

Цены на канцелярские товары, по словам продавцов, в этом году немного снизились. На барахолке обычная тетрадь на 12 листов стоит 25 тенге, общая тетрадь на 36 листов - 200 тенге, точилки начинается от 50 тенге, ластики от 30 тенге, замазки от 150 тенге, краски для рисования от 350 и выше, клей от 100 тенге, цветные карандаши от 200 тенге в зависимости от набора и качества, циркуль от 400 тенге, фломастеры от 200 тенге, дневники от 600 тенге, универсальные обложки для книжек стоят 1500 тенге (10 штук), файловые папки - 500 тенге, пачка бумаги А4 - 2000 тенге, ручка начинается от 10 тенге за штуку, линейки от 100 тенге, ножницы от 300 тенге.

«Если посчитать в общем стоимость всего канцелярского товара на одного ребенка, который идет в первый класс, то в среднем уйдет 26-27 тысяч тенге. Сюда входит полный набор, включая рюкзак. Но такая цена только в нашем магазине, в другом месте может быть еще дороже», - сказал один из продавцов.

Помимо барахолки, школьные принадлежности можно купить и на Зеленом базаре. Здесь самая низкая цена белой блузки для девочки – 6 тысяч тенге, а наилучшего качества более 10 тысяч тенге. Юбка - 7 тысяч тенге, жилет - 8,5 тысяч тенге, бантики для волос - 2 тысячи тенге, туфли - 15 тысяч тенге, спортивная обувь - 12,5 тысяч тенге, белая футболка - 3 тысячи тенге, спортивные штаны - 6 тысяч тенге (для занятий физкультурой), белые колготки продаются по 3,5 тысяч тенге. На одного ребенка нужно не менее 68 тысяч тенге в среднем. Одеть мальчика выйдет немного дешевле.

Школьная форма из официальных магазинов обойдется немного дороже, но и качество будет соответствующим. К примеру, стоимость белой рубашки для учениц начальных классов начинается от 16 тысяч тенге, юбка от 14 тысяч тенге в зависимости от размера, пиджак от 23 тысячи тенге, брюки от 15 тысяч тенге, а пиджаки с брюками для мальчиков стоят от 32 тысячи тенге и выше. Что же касается обуви, то туфли можно приобрести за 27 тысяч тенге для девочек и 19 тысяч тенге для мальчиков.

Цены на канцелярские принадлежности в магазинах и на рынках отличаются не очень сильно. Тетради на 12 страниц стоят 20-35 тенге, дневники - 1000 тенге, клей - 350 тенге, ластик - 260 тенге, точилка - 200-400 тенге, карандаш - 50-150 тенге, ручка - 165-1035 тенге, цветной карандаш - 800-1500 тенге, линейка - от 150 тенге, альбомы для рисования - от 1000 тенге, пеналы от 800 до 4500 тенге, обложки для тетрадей и книжек (10 штук) от 1500 тенге, рюкзаки - от 5500 тенге.

В Алматы также стартовали акции «Дорога в школу» и «Всеобуч». По данным управления образования города, сумма помощи из фонда «Всеобуч» в этом году составила 43 тысячи тенге на одного ребенка для приобретения школьной формы и канцелярских принадлежностей. Помощь из данного фонда получили более 15 тысяч школьников из категории социально уязвимых слоев населения.

Фонд «Всеобуч» финансируется из местного бюджета. На получение помощи из данного фонда имеют право: дети из семей, у которых есть право на получение государственной адресной социальной помощи (АСП); дети из семей, не получающих государственную АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций; иные категории обучающихся и воспитанников, определяемые коллегиальным органом организации образования.

Для получения материальной помощи родитель, законный представитель ребенка подает заявку через портал электронного правительства egov.kz либо в центр занятости населения. В остальных случаях – нужно предоставить подтверждающие документы в организацию образования. Список на получение финансовой и материальной помощи формируется один раз за учебный год.

Школьники, не попадающие в вышеперечисленные категории, могут получить помощь за счет спонсоров и меценатов в рамках республиканской акции «Дорога в школу». В этом году данная акция стартовала 1 августа под девизом «Твори добро» и продлится до 30 сентября. Для того чтобы принять участие в акции «Дорога в школу», необходимо подать заявление в организацию образования по месту обучения. На сегодня в организации образования подано порядка 500 заявок. Спонсоры, меценаты и все неравнодушные жители города, желающие оказать помощь детям, могут обращаться в районные отделы образования с 09:00 до 18:00 часов.