Сколько стоит собрать ребенка к школе в Анкаре

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – До начала учебного года в Турции осталось чуть меньше двух недель, здесь учеба в школах начинается с середины сентября. Прилавки столичных магазинов полны разнообразными школьными товарами, но и цены оставляют желать лучшего. О том, сколько стоит собрать ученика к школе в Анкаре, расскажет собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Образование детей в Турции стало роскошью», - так говорят родители, которые имеют в своих семьях по два или по три ребенка школьного возраста. В этом году многие семьи при подготовке к школе своих детей заметили значительный рост цен на школьные принадлежности.

В Турции родители задаются вопросом, как обеспечить учебные потребности своих детей в предстоящем учебном году. Местными жителями отмечается, что произошел весьма значительный рост цен на многие товары и услуги: от ручек до тетрадей, от обуви до рюкзаков, от питания, развозки и до иных услуг образовательного сервиса.

Со слов местных жителей, стало очень сложно удовлетворить даже самые элементарные потребности ученика, который только начинает свой путь школьника и поступает в начальную школу.

К примеру, в 2022 году среднестатистическая семья на одного ребенка тратила около 1 000 турецких лир (это около 55 долларов), что уходило на школьную форму, состоящую из брюк, рубашки и джемпера. В этом году на те же товары сумма достигла 3 600 турецких лир (что по нынешнему курсу свыше 130 долларов). Если в прошлом году обычные кроссовки люди покупали в среднем за 450 лир, то в этом году цена выросла как минимум до 800 лир. Классическую детскую обувь ранее покупали за 400 лир, сегодня же стоимость составляет 900 лир. В среднем в Турции только на одного ученика стоимость одежды и обуви варьируется от 3 000 до 5 000 турецких лир.

В прошлом году на основные канцелярские расходы учащихся начальных и старших классов уходило около 550 лир, в этом году в среднем эта сумма составила 1 650 лир. В 2022 году один рюкзак в среднем стоил 229 лир, а сейчас 645 лир. Стоимость обыкновенного пенала была 29 лир, а сейчас он стоит 130 лир. Аналогичным образом цены на цветные карандаши в упаковке из 12 штук выросли с 33 лир до 149 лир.

В то же время развозка детей от дома до школы подскочила в цене с 792 лир в месяц до 1 506 лир. При этом, следует отметить, что не все родители могут ее позволить для своих детей. В ушедшем году ежемесячная стоимость питания ученика составляла 420 лир, а в этом году – 1 220 лир.

«Когда мы видим, что даже на первые необходимые школьные принадлежности ребенка уходит свыше 4 000 лир, не считая питания и транспортных расходов, то непроизвольно напрашивается вывод о том, что обучение детей в Турции для простых семей становится роскошью», - говорят родители.

По словам турецких граждан, повышение с недавних времен минимальной заработной платы никак не меняет обстановку. Инфляция в экономике страны «съедает» получаемые людьми деньги. До начала нового учебного осталось мало времени, а население переживает значительное повсеместное подорожание.

Согласно расчетам экономистов, в среднем стоимость обучения одного ребенка в школе выросла на 120%. Общая сумма собрать ученика к новому учебному году составляет около 6 700-7 000 турецких лир, что в переводе на тенге превышает 100 тыс.