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    Сколько стоит пенсионный аннуитет в Казахстане

    24 Февраля 2021, 13:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник управления развития страхового рынка департамента страхового рынка и актуарных расчетов АРРФР Саги Ажибек рассказал об изменениях, внесенных в законодательство страны касательно пенсионного аннуитета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Закон по вопросам восстановления экономического роста, подписанный 2 января 2021 года Главой государства, внес существенные коррективы в правила предоставления КСЖ такого страхового продукта, как пенсионный аннуитет, сделав его более доступным и привлекательным для граждан», - сказал Саги Ажибек на брифинге в СЦК.

    Основные нововведения коснулись:

    - изменения размера минимальной выплаты по договору пенсионного аннуитета от минимальной пенсии к 70% от величины прожиточного минимума, что снизило стоимость аннуитета почти на 40%;

    - возможности заключения отложенного пенсионного аннуитета страхователем начиная с 45 лет, при этом пожизненные ежемесячные страховые выплаты мужчины могут получать начиная с 55 лет, женщины с 1 января 2021 года – с 52 лет, с дальнейшим повышением возраста до 55 лет в 2027 году.

    «Существенно снизилась стоимость пенсионного аннуитета. Если в 2020 году сумма достаточности для заключения пенсионного аннуитета для мужчин в возрасте 55 лет составляла 11,3 млн тенге, а для женщин в возрасте 51,5 года – 15,5 млн тенге, то в текущем году мужчина в возрасте 55 лет может приобрести аннуитет за 6,7 млн тенге, женщина в возрасте 52 лет – за 9,0 млн тенге. В случае приобретения отложенного пенсионного аннуитета в возрасте 45 лет (с выплатами начиная с возраста 55 лет), мужчине необходимо иметь не менее 6,1 млн тенге, а женщине – 7,7 млн тенге», - отметил спикер.

    «Таким образом, пенсионный аннуитет является своего рода пенсионным планом, позволяющим вкладчику ЕНПФ в достаточно молодом и трудоспособном возрасте сформировать альтернативный источник пенсионных выплат и обеспечить себе регулярный доход в нетрудоспособном возрасте», - заключил С. Ажибек.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика ЕНПФ Общество
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