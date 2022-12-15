Сколько стоит аренда костюмов и новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Остались считанные дни до Нового года - волшебного праздника для детей и взрослых. Невозможно представить этот день без ярких костюмов, торжества и без Деда Мороза со Снегурочкой. Корреспонденты МИА «Казинформ» узнали, сколько стоит аренда костюмов в двух крупных городах - в Алматы и в Астане, какую сумму вы отдадите, заказав на дом Деда Мороза и Снегурочку.

В столице в преддверии Нового года появилось много объявлений от ивент-агентств. Именно сейчас они пользуются большим спросом среди астанчан. Большинство информации находится в свободном доступе, в преддверии праздника даже создаются специальные сайты ивент-агентств, где указан полный перечень предоставляемых услуг.

Представитель ивент-агентства Жанерке Габитова рассказала, что на сегодняшний день заказать Деда Мороза и Снегурочку на дом можно на 15-30 тысяч тенге. Однако, чем ближе дата, тем выше цена.

«Если приглашаете на корпоратив Деда Мороза и Снегурочку, программа рассчитана на полчаса: они танцуют с гостями, проводят разные интерактивы, конкурсы. Эта услуга будет стоить от 30 до 55 тысяч тенге до 31 декабря. До 00:00 ночи услуги Деда Мороза и Снегурочки на такие корпоративы будут стоить 50 тысяч тенге, а после 00:00 ночи - 85-100 тысяч тенге. Если говорить о детских садах и частных школах, цена варьируется в пределах 30-40 тысяч тенге в зависимости от ивент-агентства, костюмов, опыта работы Деда Мороза и Снегурочки», - рассказала Жанерке Габитова.

Аренда костюмов на Новый год

Что касается аренды новогодних костюмов, в Астане костюмы для взрослых стоят от 8 тысяч тенге и выше. Детские костюмы стоят от 4 тысяч тенге и выше в зависимости от комплектации костюма. Однако если внимательно пролистать странички магазинов проката костюмов, можно найти наряд за 2 тысячи, 3,5 тысячи тенге. На сайтах можно увидеть фотографии классических костюмов Деда Мороза, елочки, Снегурочки, Эльзы, Человека-паука, зайчонка, лисенка, волчонка, что постоянно пользуется спросом среди детей.

В Алматы прокат костюмов Деда Мороза и Снегурочки для детей в возрасте 3-7 лет начинается от 4 тысяч тенге. В зависимости от дизайна и особенности шитья цена может составлять до 18 тысяч тенге. Новогодние наряды для детей от 8 до 13 лет стоят 5 тысяч тенге на сутки, самые дорогие наряды стоят до 32 тысяч тенге. При этом, намного дешевле стоит прокат праздничных нарядов для взрослых. В частности, образ Дедушки Мороза и Снегурочки можно заказать на сумму от 3 до 10 тысяч тенге.

«Каждый год особым спросом пользуется нарядная одежда для детей. Дети старше 7 лет хотят примерить на себя образ героев, таких мультфильмов и комиксов как «Hulk», «Человек Паук», «ТОР». Наряд животного, который олицетворяет наступающий год, в большинстве случаев заказывают воспитанники детских садов. Аренда детского наряда стоит 4-5 тысяч тенге. Костюмы известных персонажей стоят от 7 тысяч тенге», - добавила предприниматель по прокату праздничных костюмов.

Предприниматель также отметила, что в этом году большим спросом пользуется одежда в национальном стиле. Вторую позицию занимает образ зайца. Такой наряд можно заказать от 6600 тенге и выше. На сумму от 12 до 71 тысячи тенге можно купить ребенку от 7-8 лет и старше костюм любимого его персонажа мультфильма или комикса. За дополнительную оплату ваши костюмы могут довезти до дома.

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Астана:

В популярных интернет-сервисах заказать Деда Мороза и Снегурочку на дом стоит от 7 до 50 тысяч тенге. Многие ивент-агентства указывают в комментариях, что цена договорная. Поэтому, если заранее забронировать, вам могут сделать хорошую скидку. Некоторые ивент-агентства https://dedmoroz.zerkaloevent.kz/ даже разработали свой пакет скидок: заказав Деда Мороза и Снегурочку в две квартиры в одном доме можно получить 5% скидку, если три квартиры – 10% скидку, 4 квартиры в одном доме и получите 15% скидку, 5 квартир в одном доме и получите 20% скидку. Следует отметить, что скидку получает каждая квартира.

Если вы хотите заказать на дом Деда Мороза и Снегурочку, вам также следует учесть, что цена зависит от даты, от времени и от длительности программы. Допустим, 15минутная программа до 15:00 часов стоит 20 тысяч тенге, а 30 минутная программа – 28 тысяч тенге. С 15:00 часов до 18:00 часов цена повышается: 24 тысяч тенге за 15 минут и 33 тысяч тенге за 30 минут. С 18:00 вечера до 03:00 ночи 15 минутная программа будет стоить 30 тысяч тенге, а 30минутная программа – 45 тысяч тенге. С 23:00 до 01:00 ночи заказать Деда Мороза и Снегурочку домой станет дорогим удовольствием: за 15 минут – 50 тысяч тенге, за 30 минут – 70 тысяч тенге. После 01:00 ночи цена уменьшается в два раза: 30 тысяч тенге за 15 минут и 45 тысяч тенге за 30 минут.

Интересно еще то, что Деда Мороза и Снегурочку можно заказать на любой цвет и вкус: Серебристый Дед Мороз, Красный Дед Мороз, Алматинский Дед Мороз, Якутский Дед Мороз, Казахский Дед мороз (вместо снежинок на костюмах вышиты казахские национальные узоры), Санта Клаус.

Представитель еще одного ивент-агентства заранее предупреждает, что сумма зависит от количества деток на мероприятии. В 30-минутную программу входят музыкальное сопровождение, красочный реквизит для игр в новогодней тематике, активная игровая программа (игры, конкурсы, танцы), театрализованное поздравление от актеров в стихах, зажжение елочки и раздача ваших подарков. Такая услуга стоит 30 тысяч тенге. В ивент-агентстве напомнили, что 31 декабря с 19:00 вечера действует двойной тариф. https://actionastana.kz/new-year/na-dom

Алматы:

Алматинцы тоже любят проводить семейный вечер вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. В зависимости от спроса повышается и цена. Чтобы пригласить главных персонажей праздника на дом, вы должны заплатить как минимум 25 тысяч тенге. Пока по Алматы это самая низкая цена. Средняя цена на рынке - 32 тысячи тенге. По информациии ивент-агентств акции 31 декабря к новогоднему вечеру скидки не предусмотрены. Напротив в этот день цены взлетают, начиная от 60 до 100 тысяч тенге. Следует учесть, что Дедушка Мороз и Снегурочка не выезжают в отдаленные участки города. Если вы все же решитесь подарить детям праздник и живете в отдаленном районе, вам придется заплатить дополнительно 5-8 тысяч тенге.

«Если дома расположен на окраине города, такие заказы мы не берем, так как можем не успеть на следующий заказ из-за пробок. Поэтому и цены повышаются. Тем более, следует учесть затраты на дорогу. Заказы могут поступать из разных частей города. Так как люди заплатили за нашу услугу, они хотят, чтобы мы вовремя поздравляли детей. Если помимо основной программы сверху добавят 5 тысяч тенге, мы смогли бы покрыть другие расходы», - рассказала представитель ивент-агентства.

Программы ивент-агентств похожи друг на друга: игры с детьми, танцы, пение, показ персонажей мультфильма, шоу-элементы, поздравление и раздача подарков. Например, 30 минутная программа Деда Мороза и Снегурочки на дом стоит сейчас 30-37 тысяч тенге.

«Наше агентство организовывает праздничые мероприятия во дворах жилых домов. Мероприятие проходит с участием персонажей мультфильмов. Охватываем 4-8 детей. Длительность программы – 30-40 минут. В связи с погодными условиями и спросом на рынке цена может составить 70 тысяч тенге. Тем не менее, до 30 декабря не поднимаем цену свыше 35-40 тысяч тенге. В праздничный день, 31 декабря, услуга будет стоить свыше 70 тысяч тенге, потому что увеличиваются заказы», - объяснила представитель алматинского ивент-агентства.

Утренник

Астана:

У каждого ивент-агентства имеется собственная развлекательная программа. Так, если заказываете сет «Утренник дома», вас порадуют новогодней анимационной программой с двумя или тремя аниматорами, Дедом Морозом и Снегурочкой. Будет интересный сюжет с веселыми играми. В этот сет входит волшебная новогодняя программа, реквизиты, музыка. На 1 час 4 персонажа будут стоить 70 тысяч тенге, 5 персонажей – 80 тысяч тенге.

Столичным родителям также предлагают вариант утренника по индивидуальному сценарию. За эту услугу вам придется заплатить 55 тысяч тенге. Создать новогоднюю атмосферу также можно заказав обязательные атрибуты Нового года. Гринч порадует ваших деток за 25 тысяч тенге, два Эльфа – за 20 тысяч тенге, мистер Конфетти будет стоить 25 тысяч тенге. В этом году в прайсе многих ивент-агентств появился такой брутальный заяц.

Дед Мороз и Снегурочка на корпоратив

Астана:

Вечер с коллегами можно сделать более интересным, заказав Деда Мороза и Снегурочку на корпоратив. Ивент-агентства подготовили разные программы на новогодний корпоратив. При первом варианте вас ждут интерактивы и конкурсы с гостями, хоровод, тост от Деда Мороза и Снегурочки, фотосессия. При втором варианте в эти же услуги добавляется эпичный выход Деда Мороза, жгучая программа от Деда Мороза и Снегурочки. Третий вариант предусматривает искрометный юмор, визит Деда Мороза и Снегурочки в необычном амплуа, фото с главными героями. Цена начинается от 35 до 70 тысяч тенге.

В некоторых ивент-агентствах пояснили, что заказ Деда Мороза и Снегурочки на корпоратив индивидуально зависит от мероприятия, количества гостей, выхода Деда Мороза и Снегурочки или ведение всего мероприятия вместе с ведущим и звукачем. Представители ивент-агентства отметили, что также предоставляются услуги ведущих и новогодняя шоу-программа. За 8 часов вы заплатите около 180 тысяч тенге. А визит новогодних персонажей на корпоратив стоит от 28 тысяч тенге.

Алматы:

Если вы намерены заказать Деда Мороза и Снегурочку на корпоратив в ресторане или на работе, вам придется заплатить 100-120 тысяч тенге. Длительность программы – 60 минут, ограничения аудитории нет. На 10-15 тысяч тенге можно дополнительно заказать аниматоров в образе главного символа предстоящего года – зайца. Перед оформлением заявки, агентства просят сделать предоплату: 10-15% от общей суммы или 50% от общей суммы.



