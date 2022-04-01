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    Сколько средств выделяется в Казахстане на содержание военных кафедр

    1 Апреля 2022, 17:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О выделяемых на содержание военных кафедр средствах рассказали в Министерстве обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Финансирование подготовки (военнообученного резерва, прим. ред.) по государственному заказу осуществляется по линии Министерства образования и науки РК по бюджетной программе 020 и по линии Министерства здравоохранения РК по бюджетной программе 003», - написал в своем ответе на депутатский запрос министр обороны РК Руслан Жаксылыков.

    В частности, на подготовку одного студента на бесплатной основе указанными министерствами ежегодно выделяется:

    – Министерством образования и науки РК - 179 800 тенге;

    – Министерством здравоохранения РК - 138 500 тенге.

    «Накопление военнообученного резерва производится за счет студентов, обучающихся на платной основе. Такой подход снимает дополнительную нагрузку на государственный бюджет Республики Казахстан», - отметил министр.

    «В случае принятия варианта подготовки военнообученного резерва по опыту Российской Федерации, потребуется полное финансирование данной подготовки за государственный счет, в который входит: содержание инфраструктуры, штата профессорско-преподавательского состава и обучающихся (обеспечение военной формой одежды, питанием и денежным довольствием) центров подготовки военнообученного резерва», - добавил Р. Жаксылыков.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минздрав РК Армия МОН Бюджет Минобороны РК Вооруженные силы Финансы
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