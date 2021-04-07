Сколько средств выделяет Минсельхоз на развитие науки в сфере АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал о работе по развитию научных организаций в сфере АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По бюджетной программе 269 «Увеличение уставного капитала НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» для модернизации научных организаций» за 2 года (2018-2019 гг.) были выделены средства на общую сумму 12,6 млрд тг для 12 дочерних организаций НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (далее – НАО «НАНОЦ»), в т.ч. в 2018 году – 4,1 млрд тг., в 2019 году – 8,5 млрд тг. Целью программы является повышение эффективности производства в агропромышленном комплексе (далее – АПК) путем научно-технологического, кадрового и технического обеспечения АПК. Исходя из целевой направленности программы, в рамках реализуемых проектов предусмотрено развитие таких направлений, как точное земледелие, семеноводство, подготовка научных кадров для АПК», - написал Айдарбек Сапаров в своем ответе на депутатский запрос.

По каждому проекту были разработаны соответствующие финансово-экономические обоснования, в которых определены и утверждены итоговые показатели прямых и конечных результатов.

«Инструментом достижения утвержденных показателей является укрепление материально-технической базы организаций-участников проектов путем приобретения 1185 единиц сельскохозяйственной техники, оборудования и научного оборудования, из которых на сегодняшний день остались не закупленными лишь 5 единиц (проводятся повторные конкурсы государственных закупок). Также на 2022-2024 годы планируется реализация вышеуказанной программы при выделении средств. Согласно пункту 4 статьи 15 Трудового кодекса, Правительство Республики Казахстан утверждает систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», - отметил вице-министр.

«В этой связи, вопрос оплаты труда в дочерних научно-исследовательских институтах (далее – НИИ) и научных предприятиях НАО «НАНОЦ» постоянно находится под контролем, созданных при организациях наблюдательного совета, которые, в свою очередь, рассматривают вопросы непосредственно оплаты труда работников НИИ», - заключил А. Сапаров.



