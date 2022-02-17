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    Сколько средств выделили на проведение противопаводковых мероприятий

    17 Февраля 2022, 13:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько средств выделено в текущем году на проведение противопаводковых мероприятий, сообщил начальник департамента предупреждений чрезвычайных ситуаций МЧС РК Рустамбек Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы за 2021 год было потрачено около 2 млрд тенге в рамках данной дорожной карты. В 2022 году запланирована реализация 68 мероприятий по дноуглублению, берегоукреплению, ремонту гидротехнических сооружений. В целом предусмотрено около 160 млрд тенге», - ответил на вопрос журналистов Рустамбек Амрин.

    В ходе брифинга начальник департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин выразил благодарность волонтерским организациям, которые помогают в поисково-спасательных операциях.

    «Министерство сотрудничает с 66 волонтерскими организациями. С ними подписаны меморандумы, утверждены алгоритмы действий. В прошлом году они приняли участие в 570 поисково-спасательных операциях», - добавил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Безопасность Паводок МЧС
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