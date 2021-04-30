Сколько средств выделено на питание казахстанских военнослужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств выделено на питание казахстанских военнослужащих в текущем году, сообщил заместитель министра обороны РК Мухамеджан Таласов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году с учетом увеличения нормы пайка -22 млрд тенге», - сказал Мухамеджан Таласов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Было отмечено, что стоимость ежедневного питания военнослужащего зависит от вида деятельности военнослужащего. Самый распространенный общевойсковой поек обходится в 1 713 тенге. В солдатском пайке предусмотрено 48 наименований продуктов, которые позволяют приготовить разнообразные блюда.

Представители министерства подчеркнули, что организация питания осуществляется отечественными компаниями. В случае выявления недобросовестных поставок договор с поставщиком услуг расторгается.