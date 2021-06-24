Сколько средств выделено на одного кандидата в акимы городов районного значения и сельских округов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина проинформировала о том, сколько средств выделено на одного кандидата в акимы городов районного значения и сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«В соответствии со статьей 28 Конституционного закона «О выборах» государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами в средствах массовой информации. Государство гарантирует равные объемы выделения средств для выступления со своими программами: в прямом эфире или записи на телевидении – до 15 минут, на радио – 10 минут, для публикации в периодических печатных изданиях или сетевых изданиях – двух статей, не более 0,1 печатного листа», - отметила секретарь ЦИК.

Размер расходов, выделяемых кандидатом в акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов на выступление в СМИ, проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов, транспортные расходы определяется соответствующей областной избирательной комиссией.

«В связи с чем предусмотрены кандидатские расходы на проведение предвыборной агитации из расчета 220 тысяч тенге на одного кандидата в акимы сел, поселков, сельских округов, 230 тысяч тенге – для кандидата в акимы города районного значения. Разница в расходах в связи с оплатой помещения», - сказала Сабила Мустафина.

По ее словам, разработчиками законопроекта не предусматривалось формирование избирательных фондов кандидатов.

«Средства в дальнейшем будут распределены между 14 областями через счета местных исполнительных органов согласно плану финансирования. В первых числах июля 2021 года уже будет открыто финансирование на проведение определенного количества выборов в данную компанию. В свою очередь, областные территориальные комиссии будут распределять эти средства только на те районы, где планируется проведение выборов сельских акимов. Все расчеты у территориальных комиссий есть, соответствуют тому количеству выборов, которые произойдут», - добавила С. Мустафина.