Сколько средств уже освоено по нацпроекту «Сильные регионы – драйвер развития страны»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о ходе реализации нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения равного доступа населения к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных условий, транспортной связанности и повышения транзитного потенциала страны реализуется национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Реализация национального проекта, как отметил министр, осуществляется по 2-м направлениям: «Равный доступ к базовым услугам» и «Обеспечение транспортной связанности».

«Определены 4 задачи, 20 показателей и 96 мероприятий. Общий объем финансирования мероприятий национального проекта на 2021 год составил 1,5 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 1,1 трлн тенге. Освоение составило 1,4 трлн тенге, или 93%. В 2022 году на реализацию Национального проекта запланировано 1,8 трлн тенге, из них внебюджетные средства – 709 млрд тенге. При этом освоено на 1 августа 528 млрд тенге, или 30%», - сообщил Алибек Куантыров.



