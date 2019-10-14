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    Сколько средств тратит Казахстан на оборону

    14 Октября 2019, 12:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расходы госбюджета на оборону страны за январь–август 2019 года составили 373 миллиарда тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой а finprom.kz

    «За январь–август текущего года расходы государственного бюджета на оборону увеличились на 8,9% за год и составили 372,5 млрд тенге. Это 4,4% от общей суммы затрат госбюджета РК. За аналогичный период прошлого года на оборону было выделено 342 млрд тенге, годовой рост составлял 31,4%», - отмечено в сообщении.

    В целом, согласно распространенным данным, за 2018 год затраты, направленные на оборону, достигли 542,1 млрд тенге — на 19,8% больше по сравнению с предыдущим годом (452,4 млрд тенге).

    При этом в дальнейшем Казахстан снизит расходы на оборону. Как отметил вице-министр финансов Берик Шолпанкулов в ходе презентации трёхлетнего бюджета в Мажилисе, на обеспечение обороноспособности и безопасности государства, охрану правопорядка и поддержание внутренней стабильности, обеспечение защиты населения и устойчивости управления в кризисных ситуациях на трехлетний период предусмотрено 4,3 трлн тенге, из них на 2020 год — 1,5 трлн тенге. Это 11,4% к ВВП страны. Расходы Министерства внутренних дел РК составят 394,1 млрд тенге, специальных госорганов — 375,1 млрд тенге, Министерства обороны — 331,8 млрд тенге, гособоронзаказа — 276,2 млрд тенге, Генеральной прокуратуры — 31,9 млрд тенге.

    Между тем, по словам вице-министра финансов, в 2021 году расходы силовых структур планируют снизить до 1,4 триллиона тенге, что равно 10,7% к ВВП страны. Из них расходы Министерства внутренних дел составят 388,7 млрд тенге, гособоронзаказа — 374,8 млрд тенге, Министерства обороны — 314,8 млрд тенге, специальных госорганов — 256,3 млрд тенге, Генеральной прокуратуры — 28,6 млрд тенге.

    Тем временем за восемь месяцев текущего года инвестиции, направленные на государственное управление, оборону и обязательное социальное обеспечение, снизились на 37,2% за год, до 18,7 млрд тенге. Для сравнения: за аналогичный период годом ранее инвестиции выросли на 23,5% за год и достигли 29,7 млрд тенге.

    Больше всего инвестиций, направленных на оборону, госуправление и соцобеспечение, приходится на столицу: 3,8 млрд тенге (годом ранее — 1,7 млрд тенге). В ТОП-3 регионов также вошли Атырауская и Карагандинская области — 3,2 млрд и 2,3 млрд тенге соответственно.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Армия МВД РК
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